Еще 10 танков и почти 800 захватчиков: свежие потери врага по состоянию на 21 февраля

Утраты русских захватчиков с каждым днем увеличиваются. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 760 окупантов.

Общие боевые потери России по состоянию на 363 день полномасштабного вторжения составляют 144 440 военных. Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные, поэтому потери врага могут быть значительно больше.

Смотрите также Под Курском оккупанты "удачно" растопили печь: сообщают о многих погибших

Заметим, что это примерная статистика. Подсчитать точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно. Так что высока вероятность, что реальные цифры значительно выше.

Актуальная статистика потерь врага в технике

танков – 3 326 единиц;

боевых бронированных машин – 6 562 единицы;

артиллерийских систем – 2 338 единиц;

РСЗО – 471 единица;

средств ПВО – 243 единицы;

самолетов – 299 единиц;

вертолетов – 287 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 023 единиц;

крылатых ракет – 873 единицы;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 210 единиц;

специальной техники – 226 единиц.



Актуальные потери врага по состоянию на 21 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки в металлолом удалось превратить 10 танков, 9 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 5 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 автомобиль, а также 1 единицу спецтехники.