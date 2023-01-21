За сутки украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.

Интересно Справились и без ВСУ: в Ульяновске мобилизованные оккупанты массово умерли на полигоне

Потери в технике

  • танков – 3140 (+1) единиц,
  • боевых бронированных машин – 6256 (+15) единиц,
  • артиллерийских систем – 2135 (+6) единиц,
  • РСЗО – 443 (+1) единиц,
  • средства ПВО – 220 (+0) единиц,
  • самолетов – 287 (+0) единиц,
  • вертолетов – 277 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей / катеров – 17 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15) единиц,
  • специальной техники – 193 (+3).


Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости о потерях россиян

  • Из-за нехватки ресурсов Россия бросает в бой мобилизованных. Они несут бешеные потери не только на поле боя, но и на полигонах. Например, в Ульяновске захватчики умирают из-за пьянки.
  • Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что реальные потери оккупантов значительно превышают 100 тысяч человек.