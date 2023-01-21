За сутки украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.

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Потери в технике

танков – 3140 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 6256 (+15) единиц,

артиллерийских систем – 2135 (+6) единиц,

РСЗО – 443 (+1) единиц,

средства ПВО – 220 (+0) единиц,

самолетов – 287 (+0) единиц,

вертолетов – 277 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),

крылатых ракет – 749 (+0),

кораблей / катеров – 17 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15) единиц,

специальной техники – 193 (+3).



Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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