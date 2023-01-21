За добу українські воїни ліквідували 860 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

Цікаво Впоралися і без ЗСУ: в Ульяновську мобілізовані окупанти масово повмирали на полігоні

Втрати у техніці

танків – 3140 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 6256 (+15) одиниць,

артилерійських систем – 2135 (+6) одиниць,

РСЗВ – 443 (+1) одиниць,

засоби ППО – 220 (+0) одиниць,

літаків – 287 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 277 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),

крилаті ракети – 749 (+0),

кораблі /катери – 17 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) одиниць,

спеціальна техніка – 193 (+3).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Останні новини про втрати росіян