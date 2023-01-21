За добу українські воїни ліквідували 860 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

Цікаво Впоралися і без ЗСУ: в Ульяновську мобілізовані окупанти масово повмирали на полігоні

Втрати у техніці

  • танків – 3140 (+1) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 6256 (+15) одиниць,
  • артилерійських систем – 2135 (+6) одиниць,
  • РСЗВ – 443 (+1) одиниць,
  • засоби ППО – 220 (+0) одиниць,
  • літаків – 287 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 277 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),
  • крилаті ракети – 749 (+0),
  • кораблі /катери – 17 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) одиниць,
  • спеціальна техніка – 193 (+3).


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Останні новини про втрати росіян

  • Через брак ресурсів Росія кидає у бій мобілізованих. Вони зазнають шалених втрат не тільки на полі бою, але й на полігонах. Наприклад, в Ульяновську загарбники вмирають через п’янки.
  • Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі переконаний, що реальні втрати окупантів значно перевищують 100 тисяч осіб.