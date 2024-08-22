С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло также значительное количество единиц разного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились статистикой боевых потерь врага по состоянию на 22 августа.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 604140 (+1130) человек,
- танков – 8529 (+7);
- боевых бронированных машин – 16567 (+25);
- артиллерийских систем – 17262 (+46);
- РСЗО – 1166 (+0);
- средств ПВО – 931 (+3);
- самолетов – 367 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13998 (+96);
- крылатых ракет – 2443 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 23280 (+59);
- специальной техники – 2904 (+17).
Потери врага на 22 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ