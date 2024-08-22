С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло также значительное количество единиц разного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились статистикой боевых потерь врага по состоянию на 22 августа.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 604140 (+1130) человек,
  • танков – 8529 (+7);
  • боевых бронированных машин – 16567 (+25);
  • артиллерийских систем – 17262 (+46);
  • РСЗО – 1166 (+0);
  • средств ПВО – 931 (+3);
  • самолетов – 367 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13998 (+96);
  • крылатых ракет – 2443 (+1);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23280 (+59);
  • специальной техники – 2904 (+17).


Потери врага на 22 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ