З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило також значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися статистикою бойових втрат ворога станом на 22 серпня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 604140 (+1130) осіб,
  • танків – 8529 (+7);
  • бойових броньованих машин – 16567 (+25);
  • артилерійських систем – 17262 (+46);
  • РСЗВ – 1166 (+0);
  • засобів ППО – 931 (+3);
  • літаків – 367 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96);
  • крилатих ракет – 2443 (+1);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59);
  • спеціальної техніки – 2904 (+17).


Втрати ворога на 22 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ