Только за последние сутки россияне потеряли на территории Украины 1 160 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года потери врага достигли 606 490 солдат.
Смотрите также Показатели рекордные: в 3 ОШБр сообщили результаты штурмов на Харьковщине
Что известно о потерях россиян в технике
- танков – 8542 (+9);
- боевых бронированных машин – 16620 (+21);
- артиллерийских систем – 17349 (+42);
- РСЗВ – 1169 (+2);
- средства ПВО – 935 (+3);
- самолетов – 367 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14064 (+39);
- крылатые ракеты – 2444 (+2);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 23383 (+54);
- специальная техника – 2911 (+1).
Потери врага 24 августа 2024 года
Кстати, российская армия понесла потери на Харьковщине. В частности, бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали, что в результате их наступательной операции удалось захватить батальонную полосу обороны 20 армии России, уничтожив много вражеских сил и техники.
Наши бойцы во время наступления на Харьковщине уничтожили:
- не менее 18 артиллерийских установок;
- до 300 человек пехотинцев, которые занимали батальона полосу ответственности. Также есть пленные.
Также Третья отдельная штурмовая бригада уничтожила более 30 вражеских беспилотников.