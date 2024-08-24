Тільки за останню добу росіяни втратили на території України 1 160 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року втрати ворога сягнули 606 490 солдатів.
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Що відомо про втрати росіян у техніці
- танків – 8542 (+9);
- бойових броньованих машин – 16620 (+21);
- артилерійських систем – 17349 (+42);
- РСЗВ – 1169 (+2);
- засоби ППО – 935 (+3);
- літаків – 367 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39);
- крилаті ракети – 2444 (+2);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 383 (+54);
- спеціальна техніка – 2911 (+1).
Втрати ворога 24 серпня 2024 року
До речі, російська армія зазнала втрат на Харківщині. Зокрема, бійці Третьої штурмової бригади розповіли, що в результаті їхньої наступальної операції вдалось захопити батальйонну смугу оборони 20 армії Росії, знищивши багато ворожих сил та техніки.
Наші бійці під час наступу на Харківщині знищили:
- не менше ніж 18 артилерійських установок;
- до 300 осіб піхотинців, які займали батальйону смугу відповідальності. Також є полонені.
Також Третя окрема штурмова бригада знищила понад 30 ворожих безпілотників.