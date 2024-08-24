Тільки за останню добу росіяни втратили на території України 1 160 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року втрати ворога сягнули 606 490 солдатів.

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Що відомо про втрати росіян у техніці

  • танків – 8542 (+9);
  • бойових броньованих машин – 16620 (+21);
  • артилерійських систем – 17349 (+42);
  • РСЗВ – 1169 (+2);
  • засоби ППО – 935 (+3);
  • літаків – 367 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39);
  • крилаті ракети – 2444 (+2);
  • кораблі /катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 383 (+54);
  • спеціальна техніка – 2911 (+1).

Втрати ворога
Втрати ворога 24 серпня 2024 року

До речі, російська армія зазнала втрат на Харківщині. Зокрема, бійці Третьої штурмової бригади розповіли, що в результаті їхньої наступальної операції вдалось захопити батальйонну смугу оборони 20 армії Росії, знищивши багато ворожих сил та техніки.

Наші бійці під час наступу на Харківщині знищили:

  • не менше ніж 18 артилерійських установок;
  • до 300 осіб піхотинців, які займали батальйону смугу відповідальності. Також є полонені.

Також Третя окрема штурмова бригада знищила понад 30 ворожих безпілотників.