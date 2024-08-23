Украинские военные захватили батальонную полосу обороны 20 армии России. В эфире 24 Канала майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал подробности уникальной операции.

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Россияне преобладали почти втрое

Формально мероприятия, которые проводила Третья отдельная штурмовая бригада, уже завершены. Остается несколько последних шагов:

стабилизация на переднем крае. То есть освоение батальонной линии обороны противника, которую захватили бойцы 3 ОШБр;

разветвление коммуникации;

наращивание фортификации;

переход к выполнению задач по устойчивой обороне на этом рубеже.

Благодаря удачному планированию, своевременной инициативе, беспрецедентному героизму пехоты бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады за короткий промежуток времени успешно выполнили и победили противника, который преобладал.

На сегодня соотношение сил на поле боя было 2,5 к 1 в пользу врага. Даже в таком формате 3 ОШБр сохраняет потенциал для атак,

– отметил Кудряшов.

Враг накапливал резервы в районе Боровой

Один из основных районов интереса противника на Харьковском направлении – Боровая, направление к реке Оскол. Второе направление – Волчанск, где идут боевые действия.

Это уже вторая попытка россиян накопить силы в направлении Боровой. Первая была в мае – начале лета и увенчалась поражением врага. Следующую попытку россиян накопления резервов мы смогли разбить на прошлой неделе удачным продвижением нашего подразделения вглубь порядков противника,

– добавил майор ВСУ.

Потери российской армии

По оценке заместитель командира 3 ОШБр, на сегодня хотя бы в кратковременной перспективе враг не сможет достичь никаких тактических достижений на этом направлении. Российские войска истощены благодаря удачным действиям Третьей штурмовой бригады и смежных подразделений, которые выполняют задачи по устойчивой обороне на направлении Боровой.

Россияне преимущественно использовали пехоту и артиллерийское вооружение. Во время наступательных действий ВСУ было уничтожено не менее 18 артиллерийских установок. Также было ликвидировано до 300 человек пехотинцев, которые занимали полосу ответственности батальона. Также есть пленные.

Кроме того, Третья отдельная штурмовая бригада научилась бороться с врагом не только на земле, а и в воздухе. Есть рекорды показатели, в частности было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.