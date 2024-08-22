Так, бригаде удалось продвинуться вглубь фронта почти на два километра квадратных. Военные взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

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Цель наступления на Харьковщине

Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии России. На данную минуту эта задача выполнена,

– отметил командир бригады, полковник Андрей Билецкий.

В 3 ОШБр рассказали, что соотношение сил на поле боя было 2,5 к 1 в пользу врага. К тому же России помогали силы поддержки. Уникальность операции заключается в том, что бригада наступала на превосходящего врага – и победила.

За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни солдат, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

"Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики", – указал Билецкий.

Действия Третьей штурмовой успешно перенаправили силы противника подальше от Макеевки, уменьшив давление на других ключевых участках вдоль линии фронта в соседних секторах бригад.