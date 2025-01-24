Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 826820 (+1500) человек,
- танков – 9852 (+2);
- боевых бронированных машин – 20508 (+11);
- артиллерийских систем – 22295 (+39);
- РСЗВ – 1263 (+1);
- средств ПВО – 1050 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23162 (+51);
- крылатых ракет – 3051 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 34992 (+87);
- специальной техники – 3715 (+1).
Потери врага на 24 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ