Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 826820 (+1500)осіб,
- танків – 9852 (+2);
- бойових броньованих машин – 20508 (+11);
- артилерійських систем – 22295 (+39);
- РСЗВ – 1263 (+1);
- засобів ППО – 1050 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51);
- крилатих ракет – 3051 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87);
- спеціальної техніки – 3715 (+1).
Втрати ворога на 24 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ