Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 826820 (+1500)осіб,

танків – 9852 (+2);

бойових броньованих машин – 20508 (+11);

артилерійських систем – 22295 (+39);

РСЗВ – 1263 (+1);

засобів ППО – 1050 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51);

крилатих ракет – 3051 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87);

спеціальної техніки – 3715 (+1).



Втрати ворога на 24 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ