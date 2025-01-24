Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 826820 (+1500)осіб,
  • танків – 9852 (+2);
  • бойових броньованих машин – 20508 (+11);
  • артилерійських систем – 22295 (+39);
  • РСЗВ – 1263 (+1);
  • засобів ППО – 1050 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51);
  • крилатих ракет – 3051 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87);
  • спеціальної техніки – 3715 (+1).


Втрати ворога на 24 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ