С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 295 510 личного состава. Следует понимать, что количество потерь оккупантов может быть гораздо больше, ведь точно подсчитать ликвидированных врагов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь врага

Украинские военные сковывают наступательный потенциал российской армии. Так, за сутки наши воины обезвредили 12 российских танков, 16 боевых бронированных машин и 24 артиллерийские системы.

Враг не прекращает активно применять РСЗО и беспилотники. Наши воины уничтожили 3 системы РСЗО и 18 дронов.

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 295 510 (+810) человек,

танков – 5105 (+12),

боевых бронированных машин – 9669 (+16),

артиллерийских систем – 7081 (+24),

РСЗО – 828 (+3),

средств ПВО – 552 (+1),

самолетов – 320,

вертолетов – 324,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5363 (+18),

крылатых ракет – 1537 (+1),

кораблей /катеров – 20,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9447 (+28),

специальной техники – 1006 (+8).

Как Силы обороны уничтожают российских оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 8 артиллерийских средств, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, понтонно-мостовую переправу противника, а также в двух районах осуществлено дистанционное минирование местности.