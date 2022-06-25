Украинские военные уничтожили 34 700 россиян: новые потери врага
Россияне терпят безумные потери в живой силе и технике на нашей земле. К утру 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 оккупантов.
Такие цифры привели в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Но они не могут быть точными, потому что интенсивные бои продолжаются.
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Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 170 российских оккупантов.
Актуальные потери врага
- личного состава – 3 4700 (+170) человек ликвидировано;
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;
- РСЗО – 241 (+0) ;
- средства ПВО – 99 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+1) единиц;
- вертолетов – 184 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),
- крылатые ракеты – 137 (+0),
- корабли /катера – 14 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальная техника – 60 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.Обратите внимание! Наши защитники снова разбили "элитную" дивизию российских войск под Изюмом в Харьковской области. От предыдущего разгрома прошло всего несколько дней.
Британская разведка выяснила, что с конца марта Россия замалчивает свои потери. Однако боевики квазиреспублик на Донбассе сообщили о нескольких тысячах своих ликвидированных. Их общие потери составляют более 10 тысяч бойцов, из них более 2 тысяч – погибшие, 8 тысяч – ранены.
Коротко о ситуации на востоке
В Донецкой и Луганской областях продолжается ожесточенная борьба с врагом. На Славянском направлении противник основные усилия сосредоточил на том, чтобы вести наступление в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Также обстрелял наши позиции, бой продолжается.
На Донецком направлении россияне пытаются удержать занятые рубежи и перегруппировать войска. А на Северодонецком направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Вовчояровка. Были попытки блокировать Лисичанск с юга.
Захватчики пытались вытеснить наши войска с Метелкино, Сиротиного и Вороново. Именно поэтому вели штурм в районах этих населенных пунктов.
На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской российской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. Поэтому, россияне были вынуждены отойти. В направлении роты – Вершина они продвинулись на один километр.
Российские оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях сковывать наши войска и удерживать занятые рубежи.
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