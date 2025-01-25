Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют около 828470 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 828470 (+1650) человек,

танков – 9859 (+7);

боевых бронированных машин – 20545 (+37);

артиллерийских систем – 22309 (+14);

РСЗВ – 1263 (+0);

средств ПВО – 1050 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23213 (+51);

крылатых ракет – 3053 (+2);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 35071 (+79);

специальной техники – 3715 (+0).



Потери врага на 25 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

