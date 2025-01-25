Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют около 828470 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также СБУ и ССО ударили по Рязанскому НПЗ и ТЭЦ: мощные взрывы в тылу врага
Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 828470 (+1650) человек,
- танков – 9859 (+7);
- боевых бронированных машин – 20545 (+37);
- артиллерийских систем – 22309 (+14);
- РСЗВ – 1263 (+0);
- средств ПВО – 1050 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23213 (+51);
- крылатых ракет – 3053 (+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 35071 (+79);
- специальной техники – 3715 (+0).
Потери врага на 25 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ