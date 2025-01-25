Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 828470 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 828470 (+1650) осіб,
- танків – 9859 (+7);
- бойових броньованих машин – 20545 (+37);
- артилерійських систем – 22309 (+14);
- РСЗВ – 1263 (+0);
- засобів ППО – 1050 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51);
- крилатих ракет – 3053 (+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79);
- спеціальної техніки – 3715 (+0).
Втрати ворога на 25 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ