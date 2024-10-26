Российская армия также теряет и технику. В Генштабе ВСУ обновили статистику ориентировочных потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 26 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 687600 (+1690) человек ,

танков – 9109 (+12);

боевых бронированных машин – 18332 (+45);

артиллерийских систем – 19782 (+29);

РСЗО – 1240 (+2);

средств ПВО – 984 (+2);

самолетов – 369(+0);

вертолетов – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 17726 (+56);

крылатых ракет – 2625 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 27460 (+95);

специальной техники – 3541 (+6).



Потери врага на 26 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

