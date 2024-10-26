Російська армія також втрачає і техніку. В Генштабі ЗСУ оновили статистику орієнтовних втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 26 жовтня.

Дивіться також Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень, – розвідка Естонії

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 687600 (+1690) осіб ,
  • танків – 9109 (+12);
  • бойових броньованих машин – 18332 (+45);
  • артилерійських систем – 19782 (+29);
  • РСЗВ – 1240 (+2);
  • засобів ППО – 984 (+2);
  • літаків – 369(+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56);
  • крилатих ракет – 2625 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95);
  • спеціальної техніки – 3541 (+6).


Втрати ворога на 26 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ