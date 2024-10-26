Російська армія також втрачає і техніку. В Генштабі ЗСУ оновили статистику орієнтовних втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 26 жовтня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 687600 (+1690) осіб ,

танків – 9109 (+12);

бойових броньованих машин – 18332 (+45);

артилерійських систем – 19782 (+29);

РСЗВ – 1240 (+2);

засобів ППО – 984 (+2);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56);

крилатих ракет – 2625 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95);

спеціальної техніки – 3541 (+6).



Втрати ворога на 26 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

