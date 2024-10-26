Російська армія також втрачає і техніку. В Генштабі ЗСУ оновили статистику орієнтовних втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 26 жовтня.
Дивіться також Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень, – розвідка Естонії
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 687600 (+1690) осіб ,
- танків – 9109 (+12);
- бойових броньованих машин – 18332 (+45);
- артилерійських систем – 19782 (+29);
- РСЗВ – 1240 (+2);
- засобів ППО – 984 (+2);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56);
- крилатих ракет – 2625 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95);
- спеціальної техніки – 3541 (+6).
Втрати ворога на 26 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ