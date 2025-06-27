Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1016720 (+970) человек,

танков – 10969 (+1);

боевых бронированных машин – 22896 (+4);

артиллерийских систем – 29630 (+13);

РСЗО – 1425 (+0);

средств ПВО – 1188 (+0);

самолетов – 416 (+0);

вертолетов – 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87);

крылатых ракет – 3388 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 53284 (+89);

специальной техники – 3921 (+0).



Потери врага на 27 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму. В ГУР показали кадры боевой работыпо критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".