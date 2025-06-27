Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1016720 (+970) осіб,
- танків – 10969 (+1);
- бойових броньованих машин – 22896 (+4);
- артилерійських систем – 29630 (+13);
- РСЗВ – 1425 (+0);
- засобів ППО – 1188 (+0);
- літаків – 416 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87);
- крилатих ракет – 3388 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89);
- спеціальної техніки – 3921 (+0).
Втрати ворога на 27 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму. В ГУР показали кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "Тріумф".