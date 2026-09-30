Россия в сентябре понесла рекордные суточные потери, – британская военная разведка

Россия продолжает нести колоссальные потери в ходе своей вооруженной агрессии против Украины. Недавно оккупанты понесли самые большие потери за сутки с 24 февраля 2022 года.

Об этом говорится в отчете британской военной разведки. Документ был опубликован в их социальных сетях.

Что известно о российских потерях?

По данным аналитиков, в течение 27 сентября 2026 года военные страны-агрессора потеряли 2090 солдат убитыми и ранеными.

Это самый высокий суточный показатель за все время российско-украинской войны,

– подчеркнули в британской разведке.

Они отметили, что это лишь четвертый случай с 24 февраля 2022 года, когда российская армия потеряла более 2000 человек за сутки. Предыдущие рекорды были зафиксированы еще в 2024 году.

Эксперты подчеркнули, что уровень российских потерь остается стабильно высоким еще с лета 2026 года. Причина кроется в иррациональном стремлении Кремля наступать в районе "пояса крепостей" в Донецкой области, в частности вблизи Доброполья.

Британская разведка добавила, что 19 сентября военные страны-агрессора также понесли большие потери – 1960 человек убитыми и ранеными. Это пятый по величине показатель с начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что, по сообщениям Генштаба ВСУ, россияне за прошедшие сутки потеряли 1 470 военнослужащих. В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 533 970 человек.