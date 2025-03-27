Общие потери врага уже достигают 908 890 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 908 890 (+1670) человек,

танков – 10 438 (+8),

боевых бронированных машин – 21 701 (+16),

артиллерийских систем – 25 265 (+58),

РСЗВ – 1 343 (+2),

средства ПВО – 1 118 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 926 (+108),

крылатые ракеты – 3 121 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 42 070 (+169),

специальная техника – 3 787 (+1).



Потери России на 27 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Сили обороны Украины успешно уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка – Успеновка, что на территории России. Среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го МСП.