Загальні втрати ворога вже сягають 908 890 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 908 890 (+1670) осіб,
- танків – 10 438 (+8),
- бойових броньованих машин – 21 701 (+16),
- артилерійських систем – 25 265 (+58),
- РСЗВ – 1 343 (+2),
- засоби ППО – 1 118 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 926 (+108),
- крилаті ракети – 3 121 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 070 (+169),
- спеціальна техніка – 3 787 (+1).
Втрати Росії на 27 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони України успішно знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка – Успенівка, що на території Росії. Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.