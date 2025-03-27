Загальні втрати ворога вже сягають 908 890 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Точним ударом знищено до 30 росіян: авіація ЗСУ розгромила скупчення ворога на Курщині

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 908 890 (+1670) осіб,
  • танків – 10 438 (+8),
  • бойових броньованих машин – 21 701 (+16),
  • артилерійських систем – 25 265 (+58),
  • РСЗВ – 1 343 (+2),
  • засоби ППО – 1 118 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 926 (+108),
  • крилаті ракети – 3 121 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42 070 (+169),
  • спеціальна техніка – 3 787 (+1).

Втрати Росії на 27 березня
Втрати Росії на 27 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони України успішно знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка – Успенівка, що на території Росії. Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.