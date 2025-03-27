Загальні втрати ворога вже сягають 908 890 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 908 890 (+1670) осіб,

танків – 10 438 (+8),

бойових броньованих машин – 21 701 (+16),

артилерійських систем – 25 265 (+58),

РСЗВ – 1 343 (+2),

засоби ППО – 1 118 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 926 (+108),

крилаті ракети – 3 121 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 42 070 (+169),

спеціальна техніка – 3 787 (+1).



Втрати Росії на 27 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони України успішно знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка – Успенівка, що на території Росії. Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.