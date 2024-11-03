Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. При этом отметим, что потери ориентировочные, ведь подсчет затруднен высокой интенсивностью боев.
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С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 699 тысяч воинов.
Потери врага 3 ноября
- личного состава – около 699090 (+1410) человек,
- танков – 9182 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 18523 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 20086 (+10) ед,
- РСЗО – 1244 (+0) ед,
- средства ПВО – 994 (+0) ед 994 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18187 (+70),
- крылатые ракеты – 2629 (+1),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28160 (+46) ед,
- специальная техника – 3584 (+1)
Потери россиян 3 ноября 2024 года / Инфографика Геншаба ВСУ