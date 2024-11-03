Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. При этом отметим, что потери ориентировочные, ведь подсчет затруднен высокой интенсивностью боев.

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С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 699 тысяч воинов.

Потери врага 3 ноября

личного состава – около 699090 (+1410) человек,

танков – 9182 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 18523 (+36) ед,

артиллерийских систем – 20086 (+10) ед,

РСЗО – 1244 (+0) ед,

средства ПВО – 994 (+0) ед 994 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18187 (+70),

крылатые ракеты – 2629 (+1),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 28160 (+46) ед,

специальная техника – 3584 (+1)



Потери россиян 3 ноября 2024 года / Инфографика Геншаба ВСУ ​​​​​​​