Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. При цьому зазначимо, що втрати орієнтовні, адже підрахунок ускладнено високою інтенсивністю боїв.

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Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 699 тисяч вояк.

Втрати ворога 3 листопада

особового складу – близько 699090 (+1410) осіб,

танків – 9182 (+12) од,

бойових броньованих машин – 18523 (+36) од,

артилерійських систем – 20086 (+10) од,

РСЗВ – 1244 (+0) од,

засоби ППО – 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18187 (+70),

крилаті ракети – 2629 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28160 (+46) од,

спеціальна техніка – 3584 (+1)



Втрати росіян 3 листопаада 2024 року / Інфографіка Геншабу ЗСУ