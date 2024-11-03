Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. При цьому зазначимо, що втрати орієнтовні, адже підрахунок ускладнено високою інтенсивністю боїв.

Дивіться також Окупанти просунулися в Україні тільки на одному напрямку: ISW показав нові карти боїв

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 699 тисяч вояк.

Втрати ворога 3 листопада

  • особового складу – близько 699090 (+1410) осіб,
  • танків – 9182 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 18523 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20086 (+10) од,
  • РСЗВ – 1244 (+0) од,
  • засоби ППО – 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18187 (+70),
  • крилаті ракети – 2629 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28160 (+46) од,
  • спеціальна техніка – 3584 (+1)


Втрати росіян 3 листопаада 2024 року / Інфографіка Геншабу ЗСУ