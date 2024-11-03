Фахівці ISW помітили, передає 24 Канал, пересування армії Росії та ЗСУ. Мовиться про період 1 та 2 листопада 2024 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 3 листопада

Українські та російські сили незначно просунулися на північний захід від Суджі на тлі продовження бойових дій в Курській області Росії.

на тлі продовження бойових дій в Курській області Росії. Російські війська 1 і 2 листопада продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від міста Харків біля Вовчанська та на північ від Харкова поблизу Глибокого, але не просунулися.

та на північ від Харкова поблизу Глибокого, але не просунулися. 2 листопада російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Проте ISW не знайшов візуального підтвердження тверджень росіян про просування.

– Сватове – Кремінна. Проте ISW не знайшов візуального підтвердження тверджень росіян про просування. Росіяни продовжували наступальні операції на сіверському напрямку, зокрема в районі Білогорівки та Івано-Дар'ївки, але не зробили підтвердженого просування. Те саме стосується і району Часового Яру .

. 1 і 2 листопада армія Росії продовжувала наступ у районі Торецька та на південний захід від міста в напрямку Щербинівки та Сухої Балки. Без просувань.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні / Зображення ISW

На жаль, є підтверджені просування російських військ на південний схід від Покровська в районі Селидового . Росіяни стверджували, що дійшли аж до околиць Григорівки, але ISW не спостерігає візуального підтвердження цих заяв.

. Росіяни стверджували, що дійшли аж до околиць Григорівки, але ISW не спостерігає візуального підтвердження цих заяв. Російські війська просувалися на північ від Курахового , але даних за 1 і 2 листопада щодо цього не було. На Вугледарському напрямку підтверджених змін лінії фронту також не було.

, але даних за 1 і 2 листопада щодо цього не було. На Вугледарському напрямку підтверджених змін лінії фронту також не було. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні дії в районі межі Донецької та Запорізької областей 2 листопада. Але в Запорізькій області обмежені бої тривали, зокрема біля Нестерянки на північний захід від Роботиного .

. На території Херсонської області, зокрема островів дельти Дніпра, відбувалися бойові дії, але подробиці не відомі.

Отже, за проаналізований період фахівці американського Інституту вивчення війни виявили просування російської армії фактично лише на одному напрямку. Проте активні бої тривають на багатьох ділянках фронту.