С 24 февраля 2022 года потери врага достигли более 445 тысяч российских военных. Стоит также учитывать, что они могут быть значительно больше, ведь посчитать точное количество потерь из-за интенсивности боев трудно.

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Потери врага

личного состава – около 445040 (+670) человек,

танков – 7018 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 13386 (+18) ед,

артиллерийских систем – 11171 (+29) ед,

РСЗО – 1026 (+1) ед,

средства ПВО – 746 (+1) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8817 (+21),

крылатые ракеты – 2059 (+0),

корабли /катера – 26 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14861 (+48) ед,

специальная техника – 1845 (+7).

Потери врага по состоянию на 4 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Десантники остановили российский штурм в районе Новомихайловки

Десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно остановили наступление врага в районе Новомихайловки.

На момент атаки вражеские войска вывели на передовую линию 6 единиц тяжелой техники. В 79-й ОДШБр подчеркнули, что ни один из противников не смог достичь позиций наших защитников.

В бригаде также добавили, что на подступах удалось уничтожить 3 танка и 3 БМП вместе с пехотой. Кроме того, обменный ресурс удалось пополнить тремя российскими военными.

Напомним, что ранее ВСУ смогли сдержать один из самых больших штурмов России за два года войны.

Она бросила 48 единиц техники на Авдеевском направлении, пытаясь прорваться к западу от Тоненького.

Впрочем, наши военные встретили врага сначала огнем из беспилотников, а затем артиллерии.

Враг понес значительные потери, в том числе в виде 20 единиц техники, и был вынужден отступить.