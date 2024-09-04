Общие боевые потери врага достигли уже 620 тысяч человек. В частности, противник также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 620350 (+1390);

танков – 8618 (+7);

боевых бронированных машин – 16848 (+27);

артиллерийских систем – 17694 (+30);

РСЗО – 1177 (+0);

средств ПВО – 940 (+0);

самолетов – 368 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 14616 (+43);

крылатых ракет – 2580 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – (+35);

специальной техники – 3014 (+12).



Потери врага на 4 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ