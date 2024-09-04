Загальні бойові втрати ворога сягнули вже 620 тисяч осіб. Зокрема, противник також не зміг дорахувався танків, артилерійських установок та іншої техніки.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 620350 (+1390);
  • танків – 8618 (+7);
  • бойових броньованих машин – 16848 (+27);
  • артилерійських систем – 17694 (+30);
  • РСЗВ – 1177 (+0);
  • засобів ППО – 940 (+0);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43);
  • крилатих ракет – 2580 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – (+35);
  • спеціальної техніки – 3014 (+12).


Втрати ворога на 4 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ