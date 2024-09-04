Загальні бойові втрати ворога сягнули вже 620 тисяч осіб. Зокрема, противник також не зміг дорахувався танків, артилерійських установок та іншої техніки.
Дивіться також "Суїцидальний" штурм: українські десантники відбили спробу росіян прорвати оборону
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 620350 (+1390);
- танків – 8618 (+7);
- бойових броньованих машин – 16848 (+27);
- артилерійських систем – 17694 (+30);
- РСЗВ – 1177 (+0);
- засобів ППО – 940 (+0);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43);
- крилатих ракет – 2580 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – (+35);
- спеціальної техніки – 3014 (+12).
Втрати ворога на 4 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ