Військові 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади помітили окупантів та завдали удару артилерією та дронами. Росіяни спробували втекти, але їх було знищено.

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Українські бійці знищили ворога

Аеророзвідники 79-ї бригади помітили колону на значній відстані від своїх позицій. Українські артилеристи та оператори ударних дронів відразу ж "привітно" зустріли росіян.

Важливо! На Курахівському напрямку за останню добу Сили оборони України зупинили 39 атак ворога поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

Відчувши прицільний вогонь воїнів ДШВ ЗСУ, російські солдати почали повертати техніку та спішно покидати поле бою.

Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку — і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції таврійських десантників…

– зазначили бійці.

Так, невдалий штурм росіян закінчився ганебною втечею і загибеллю кількох військових.

Таврійські десантники відбили штурм росіян: дивіться відео