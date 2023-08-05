С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли уже 249 110 личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь в условиях активных боевых действий подсчитать точное количество российских потерь очень сложно.

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Какие актуальные потери оккупантов

За 17 месяцев полномасштабной войны враг потерял:

личного состава – около 249 110 (+620) человек ликвидировано;

танков – 4232 (+4);

боевых бронированных машин – 8251 (+2);

артиллерийских систем – 4943 (+32);

РСЗО – 704 (+0);

средства ПВО – 466 (+0);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 311 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4116 (+12);

крылатые ракеты – 1347 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7422 (+30);

специальная техника – 730 (+6).



Актуальные потери врага по состоянию на 5 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте