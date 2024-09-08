Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют более 620 тысяч человек личного состава. В частности, оккупанты также не смогли досчитаться танков, артиллерийских установок и другой техники.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 625260 (+1270) человек,
- танков – 8636 (+4);
- боевых бронированных машин – 16897 (+19);
- артиллерийских систем – 17804 (+30);
- РСЗО – 1180 (+2);
- средств ПВО – 942 (+0);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80);
- крылатых ракет – 2588 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47);
- специальной техники – 3047 (+10).
Потери врага на 8 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ