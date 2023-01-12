Об этом пишут телеграм-каналы со ссылкой на данные Центра анализа стратегий и технологий.

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Так, вооруженные силы России в 2022 году получили в распоряжение 29 новых боевых и учебно-боевых самолетов. Однако это более чем вдвое меньше потерь во время войны в Украине, которые достигли 68 самолетов за 10 месяцев боевых действий.

Согласно данным Центра анализа стратегий и технологий, в российскую армию поступили:

4 истребителя Су-30СМ2,

10 фронтовых бомбардировщиков Су-34М,

7 истребителей Су-35С,

6 истребителей пятого поколения Су-57,

2 учебно-боевых Як-130.

Также вооруженные силы страны-агрессора пополнились пятью военно-транспортными Ил-76МД-90А. В то время как потери во время войны в Украине ЦАСТ оценивает по меньшей мере в 30 боевых самолетов новых типов – Су-30, Су-34 и Су-35.

Обратите внимание! Эта оценка вдвое ниже данных аналитического проекта Oryx, фиксирующий только документально подтвержденные потери России военной техники с начала вторжения 24 февраля 2022 года. Так, по данным Oryx, Россия потеряла в Украине уже 68 боевых и военно-транспортных самолетов, из которых 64 уничтожены, а четыре повреждены.

Безумные потери врага с начала вторжения в Украину

Российские захватчики продолжают нести безумные потери на войне в Украине. По состоянию на 12 января ВСУ уже ликвидировали 113 390 оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 430 российских оккупантов. Вместе с тем враг терпит потери в технике. К примеру, ВСУ уничтожили 285 самолетов и 276 вертолетов.