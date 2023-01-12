Про це пишуть телеграм-канали із посиланням на дані Центру аналізу стратегій і технологій.

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Так, збройні сили Росії у 2022 році отримали в розпорядження 29 нових бойових і навчально-бойових літаків. Однак це більш ніж удвічі менше втрат під час війни в Україні, які досягли 68 літаків за 10 місяців бойових дій.

Згідно з даними Центру аналізу стратегій і технологій, у російську армію надійшли:

4 винищувачі Су-30СМ2,

10 фронтових бомбардувальників Су-34М,

7 винищувачів Су-35С,

6 винищувачів п'ятого покоління Су-57,

2 навчально-бойових Як-130.

Також збройні сили країни-агресорки поповнилися п'ятьма військово-транспортними Іл-76МД-90А. Тоді як втрати під час війни в Україні ЦАСТ оцінює в щонайменше 30 бойових літаків нових типів – Су-30, Су-34 і Су-35.

Зверніть увагу! Ця оцінка вдвічі нижча за дані аналітичного проєкту Oryx, який фіксує тільки документально підтверджені втрати Росії військової техніки з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Так, за даними Oryx, Росія втратила в Україні вже 68 бойових і військово-транспортних літаків, з яких 64 знищено, а чотири пошкоджено.

Шалені втрати ворога від початку вторгнення в Україну

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат на війні в Україні. Станом на 12 січня ЗСУ вже ліквідували 113 390 окупантів. За минулу добу наші захисники знищили 430 російських окупантів. Разом з тим, ворог зазнає втрат у техніці. До прикладу, ЗСУ знищили 285 літаків та 276 гелікоптерів.