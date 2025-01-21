Военные ГУР уничтожают оккупантов на Запорожском направлении фронта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спецслужбу.
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Уничтожили также склады
Россиян продолжают ликвидировать на Запорожье. В ГУР поделились целой подборкой кадров мастерской работы наших военных. На видео – эпизоды результативной работы в январе 2025 года.
ГУР работает на Запорожье: смотрите видео
Известно, что удалось уничтожить и поразили 53 единицы вражеских транспортных средств, 4 бронированные машины, 4 минометы, более полусотни БПЛА, а еще – антенны и другое оборудование для связи, средства РЭБ/РЭР российских захватчиков. Кроме этого, также уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов.
Продолжается прицельная работа по инженерно-фортификационным сооружениям врага – 200 поражено, 30 уничтожено. Безвозвратные и санитарные потери оккупантов за указанный период – более 130 россиян,
– говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что борьба продолжается.