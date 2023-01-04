Такое заявление сделал командующий Военной миссией Евросоюза адмирал Эрве Блежан на заседании комитета по национальной обороне французского парламента 16 ноября. Об этом свидетельствует стенограмма выступления адмирала, опубликованная 4 января.

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Как оценивают потери России в ЕС

Эрве Блежан во время выступления заявил, что с февраля по ноябрь Россия потеряла убитыми не менее 60 тысяч человек и втрое ранеными. То есть потери России в войне, по оценке ЕС, в ноябре уже достигали четверти миллиона человек.

Однако командующий Военной миссией Евросоюза обратил внимание не только на потери россиян в живой силе, но и на другие потери, в том числе технические. По оценкам адмирала, почти за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 60% своего общего парка боевых танков и 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей.

Кроме того, по оценкам Блежана, 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии на ноябрь были выведены из строя.

Что говорят о потерях Украины и какие прогнозы по войне

Адмирал Эрве Блежан отметил, что потери украинской стороны для Евросоюза оценить труднее, чем российские, но они, по мнению командующего Военной миссией Евросоюза, также значительны. Однако адмирал отметил, что они меньше российских.

Также адмирал осенью делал прогнозы по военным действиям в Украине в 2023 году. Блежан отметил, что Украина достаточно серьезно настроена на возвращение всех территорий, включая те, которые были оккупированы еще в 2014 году. По словам командующего, если не будет "сюрпризов в переговорах", то весной Украина начнет масштабное контрнаступление.

Любопытно! По состоянию на 16 ноября, то есть когда Блежан говорил о потерях России, по данным Генштаба от 24 февраля в Украине погибли около 82 700 человек. На 4 января эта цифра составляет около 108 910 человек.

В разведке также говорили о наступлении

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов накануне заявил, что 2023 год будет "самым жарким" в плане боевых действий. По его словам, уже весной Украина начнет масштабное наступление.

Кроме того, ранее руководитель разведки говорил о том, что в 2023 году война завершится победой Украины, а победа – возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ 1991 года.