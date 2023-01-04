Таку заяву зробив командувач Військової місії Євросоюзу адмірал Ерве Блежан на засіданні комітету з питань національної оборони французького парламенту 16 листопада. Про це свідчить стенограма виступу адмірала, опублікована 4 січня.

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Як оцінюють втрати Росії в ЄС

Ерве Блежан під час виступу заявив, що від лютого по листопад Росія втратила вбитими щонайменше 60 тисяч осіб і втричі більше пораненими. Тобто втрати Росії у війні, за оцінкою ЄС, у листопаді вже сягали чверті мільйона осіб.

Однак командувач Військової місії Євросоюзу звернув увагу не лише на втрати росіян в живій силі, але й на інші втрати, зокрема технічні. За оцінками адмірала, за майже 9 місяців повномасштабної війни проти України Росія втратила 60% свого загального парку бойових танків і 70% свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей.

Крім того, за оцінками Блежана, 40% бронетранспортерів та 20% артилерії станом на листопад були виведені з ладу.

Що кажуть про втрати України та які прогнози щодо війни

Адмірал Ерве Блежан відзначив, що втрати української сторони для Євросоюзу оцінити важче, ніж російські, але вони, на думку командувача Військової місії Євросоюзу, також є значними. Однак адмірал відзначив, що вони менші за російські.

Також адмірал восени робив прогнози щодо військових дій в Україні в 2023 році. Блежан відзначив, що Україна доволі серйозно налаштована на повернення всіх територій, включно з тими, які були окуповані ще в 2014 році. За словами командувача, якщо не буде "несподіванок у переговорах", то навесні Україна почне масштабний контрнаступ.

Цікаво! Станом на 16 листопада, тобто тоді, коли Блежан говорив про втрати Росії, за даними Генштабу від 24 лютого в Україні загинули близько 82 700 осіб. Станом на 4 січня ця цифра становить близько 108 910 осіб.

У розвідці також говорили про наступ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов напередодні заявив, що 2023 рік буде "найспекотнішим" у плані бойових дій. За його словами, уже навесні Україна почне масштабний наступ.

Крім того, раніше керівник розвідки говорив про те, що у 2023 році війна завершиться перемогою України, а перемогою є повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.