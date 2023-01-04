Про це свідчить перехоплена розмова окупанта з матір'ю, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони. Загарбник скаржиться на командування та на забезпечення.

Зверніть увагу Росіяни використовують тіла мертвих як щит, – Буданов розповів про страшну картину на полі бою

Окупанти пішли у запій, а командуванню байдуже на все

Окупант з фронту розповідає матері, що його та йому подібних перетворили на гарматне м'ясо, адже у контрактників є телефони, інтернет та карти, а в них цього немає, бо їх просто кинули.

Матір пропонувала окупанту звернутися до когось з вищого командування, але от біда – командування пішло у запій. Буквально. Окупант каже, що командир полку з іншими членами командування просто п'є десь у селі.

У відповідь на почуте матір окупанта каже, щоб він та інші загарбники "навели лад" з командуванням, але той каже, що всім абсолютно все одно – окупанти теж п'ють розбавлений водою спирт, який змогли десь знайти.

Однак найбільш дивним фактом є те, що окупанти офіційно в Бєлгороді. Щонайменше про це свідчать документи загиблих.

Головне – ми в Бєлгороді. Бач, яка фігня. Хлопців, вантаж-200, возять додому. Вони типу в Росії і там ставлять, що загинув у Бєлгороді, а не в Україні,

– скаржиться окупант.

Чому росіяни пишуть в документах місцем смерті Бєлгород

В етері каналу FREEDOM представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що розвідка все частіше чує в перехоплених розмовах скарги на подібні випадки, що загиблим в Україні загарбникам в документах вписують місцем смерті російський Бєлгород.

Такі дії окупантів мають доволі просте пояснення – у Росії хочуть економити на виплатах родинам загиблих. Якщо у документах вказаний Бєлгород, то окупант не вважається загиблим на війні.

Економічні проблеми — це ті проблеми, які вже в новому році будуть активно відчувати росіяни. Грошей у Путіна на війну стає менше,

– зауважив Юсов.

Крім того, представник ГУР МО наголосив, що Сили оборони України та міжнародна санкційна політика працюють в одному напрямку — для того, щоб зупинити несправедливу війну і послабити армію Росії.