Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він розповів, що найбільше вразило його під час поїздки до Бахмута.

Цікаво Військова ситуація там не катастрофічна, але міста більше не існує, – Буданов про Бахмут

Що шокувало Буданова

Солдати показали мені секцію, де трупи складені, як у фільмі,

– сказав він.

Буданов розповів, що в районі Бахмута, яке атакують росіяни, "сотні трупів просто гниють у відкритому полі, а місцями вони нагромаджені поверх інших тіл". Таким чином вони утворюють імпровізовані стіни.

Начальник розвідки заявив, що російські війська використовують ці тіла для прикриття, як щит.

Зазначимо, що військовий експерт Роман Світан зазначає, що російський наступ на Бахмутському напрямку "захлинувся". Він зауважив, що територію на Бахмутському напрямку взялися окупувати кілька російських приватних військових компаній, і в них це просто не виходить.

Останнім часом наші військові знищили кілька великих російських складів із боєприпасами, зокрема, в Ірміному та Кадіївці. До того ж ЗСУ працює по певних логістичних ланцюжках, тому зараз інтенсивність ворожих обстрілів у районі Бахмута впала щонайменше вдвічі.

Військовий експерт додав, що без підтримки артилерії дуже складно виконувати бойові завдання, наприклад, у режимі наступу з поля на місто, на хорошу лінію укріплення. Тому можна сказати, що в районі Бахмута росіяни "здулися".

Що відбувається довкола Бахмута