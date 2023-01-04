Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он рассказал, что больше всего поразило его во время поездки в Бахмут.

Интересно Военная ситуация там не катастрофическая, но города больше не существует – Буданов о Бахмуте

Что шокировало Буданова

Солдаты показали мне секцию, где трупы сложены, как в фильме,

– сказал он.

Буданов рассказал, что в районе Бахмута, который атакуют россияне, "сотни трупов просто гниют в открытом поле, а местами они накоплены поверх других тел". Таким образом, они образуют импровизированные стены.

Начальник разведки заявил, что российские войска используют эти тела для прикрытия как щит.

Отметим, что военный эксперт Роман Свитан отмечает, что российское наступление на Бахмутском направлении "захлебнулось". Он отметил, что территорию на Бахмутском направлении принялись оккупировать несколько российских частных военных компаний, и у них это просто не выходит.

В последнее время наши военные уничтожили несколько крупных российских складов с боеприпасами, в частности, в Ирмине и Кадиевке. К тому же ВСУ работают по определенным логистическим цепочкам, поэтому сейчас интенсивность вражеских обстрелов в районе Бахмута упала, по меньшей мере, вдвое.

Военный эксперт добавил, что без поддержки артиллерии очень сложно выполнять боевые задания, например в режиме наступления с поля на город, на хорошую линию укрепления. Поэтому можно сказать, что в районе Бахмута россияне "сдулись".

Что происходит вокруг Бахмута