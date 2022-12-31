Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
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По его словам, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.
Там катастрофа сам город... Но, по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать,
– сказал он.
Отметим, что руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов 27 – 28 декабря приезжал в Бахмут.
Главное о боях за Бахмут
- Бахмут – настоящая восточная крепость Украины. Украинские воины героически отбивают атаки российских оккупантов и наносят им колоссальные потери.
- Россияне несколько замедлили наступление в Бахмуте. За время постоянных безрезультатных атак на город силы врага существенно истощились.
- В ISW считают, что российское наступление на Бахмут пришло к своей кульминации и, вероятно, скоро завершится. Захватчики истощат свои ресурсы и не смогут продолжать атаку.