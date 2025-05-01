Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что Россия сознательно саботирует мирные переговоры. Они продолжают свой старый подход.

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Какой сейчас план у Путина

Как отметил Мусиенко, понятно, что Россия не захочет добровольно уйти с временно оккупированных территорий. Единственный вариант – силой выбить оккупантов, когда будет такая возможность.

Путин понимает, что чем больше он оккупирует украинской земли – тем больше он будет выдвигать требований на переговорах. Клочок за клочком они пытаются пролезть, чтобы потом рассказывать, что они и так продвигаются в Донецкой области, поэтому отдавайте ее,

– сказал Мусиенко.

Понятно, что Украина не согласится уступить России территории. Да и к самому прекращению огня есть много вопросов. К примеру, кто именно будет контролировать этот процесс и будут ли отводить тяжелое вооружение от линии боевого соприкосновения и т.д. Россия неоднократно нарушала все режимы прекращения огня еще с 2014 года.

Напомним, по состоянию на 1 мая Россия потеряла более 953 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10732 российских танки, 22364 боевых бронированных машин, 27136 артиллерийских систем и т.д.