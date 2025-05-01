Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що Росія свідомо саботує мирні переговори. Вони продовжують свій старий підхід.

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Який зараз план у Путіна

Як наголосив Мусієнко, зрозуміло, що Росія не захоче добровільно піти з тимчасово окупованих територій. Єдиний варіант – силою вибити окупантів, коли буде така можливість.

Путін розуміє, що чим більше він окупує української землі – тим більше він висуватиме вимог на перемовинах. Клаптик за клаптиком вони намагаються пролізти, щоб потім розповідати, що вони і так просуваються в Донецькій області, тому віддавайте її,

– сказав Мусієнко.

Зрозуміло, що Україна не погодиться поступитися Росії територіями. Та й до самого припинення вогню є багато питань. До прикладу, хто саме буде контролювати цей процес та чи будуть відводити важке озброєння від лінії бойового зіткнення тощо. Росія неодноразово порушувала усі режими припинення вогню ще з 2014 року.

Нагадаємо, станом на 1 травня Росія втратила понад 953 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10732 російських танки, 22364 бойових броньованих машин, 27136 артилерійських систем тощо.