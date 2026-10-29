Мобилизованный россиянин помог ликвидировать командный пункт с боеприпасами

Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту и полевым складам боеприпасов захватчиков вблизи Мангуша в Донецкой области. Координаты передал мобилизованный в 2022 году россиянин.

Как сообщил "Атеш", оккупант связался с партизанским движением из-за систематических издевательств со стороны командования.

Помощь от оккупанта

Благодаря данным от информатора удалось раскрыть целый узловой район оккупантов. Помимо командного пункта, там размещались полевые склады с боеприпасами и вражеские пусковые установки.

Позиции противника в Донецкой области / "Атеш"

Координаты целей партизаны оперативно передали Силам обороны Украины.

Как утверждают в "Атеш", точные удары привели к уничтожению штаба и техники, а также вызвали полный срыв связи, парализация управления и подавление огневого потенциала врага на этом участке.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Силы обороны ликвидировали тыловой пункт российской армии под Донецком. Тогда координаты вражеских офицеров также передал мобилизованный оккупант из-за унижений и угроз со стороны руководства.