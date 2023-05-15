Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, не стоит удивляться, что некоторые российские офицеры действительно находятся вблизи линии фронта. Так иногда бывало и в других направлениях.
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Все из-за особенности командования в России
Мусиенко напомнил о наступлении оккупантов через Николаев с последующими планами выхода в Одессу в начале полномасштабного вторжения. Тогда ВСУ также выбили значительное количество российских офицеров.
У России есть определенные проблемы с военным командованием. Тамошняя система очень централизована. Поэтому им порой нужно присутствие старших офицеров.
Иначе они не могут. Ситуация с планированием и проведением боевых действий в российской армии очень централизована. Они ничего не придумали, чтобы сделать ее гибкой, как это организовала Украина. Чтобы согласовать все довольно быстро, они кидают старших офицеров на передовую,
– рассказал Мусиенко.
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Потери России в войне: коротко
- Российские оккупанты понесли катастрофические потери в полномасштабной войне против Украины. За почти полтора года боев они не достигли своих стратегических целей.
- Кроме того, количество уничтоженных захватчиков уже близится к 200 тысячам. Так, по состоянию на 15 мая, Украина ликвидировала 199 460 личного состава врага.
- Также Россия потеряла огромное количество техники. Известно о 3759 уничтоженных танках, 7336 боевых бронированных машин, 3137 артиллерийских систем, 562 реактивных систем залпового огня, 294 вертолетов, 308 самолетов, 2720 беспилотников оперативно-тактического уровня, 316 средств ПВО и т.д.