Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, не варто дивуватися, що деякі російські офіцери дійсно перебувають поблизу лінії фронту. Так деколи бувало й на інших напрямках.

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Все через особливість командування в Росії

Мусієнко нагадав про наступ окупантів через Миколаїв з подальшими планами виходу на Одесу на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ЗСУ також вибили значну кількість російських офіцерів.

В Росії є певні проблеми з військовим командуванням. Тамтешня система надзвичайно централізована. Тому їм деколи потрібна присутність старших офіцерів.

По-іншому вони не можуть. Ситуація з плануванням і проведенням бойових дій в російській армії надзвичайно централізована. Вони нічого не придумали, щоб зробити її гнучкою, як це організувала Україна. Щоб погодити все доволі швидко, вони кидають старших офіцерів на передову,

– розповів Мусієнко.

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Втрати Росії у війні: коротко