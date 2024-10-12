За последние сутки оккупационные войска потеряли 1290 человек и 59 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб.

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Какие потери России по состоянию на 12 октября

Общие боевые потери русской армии с начала полномасштабного вторжения до 12 октября ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 667 630 (+1 290) человек,
  • танков – 8 962 (+9),
  • боевых бронированных машин – 17 827 (+27),
  • артиллерийских систем – 19 381 (+59),
  • РСЗО – 1 230 (+1),
  • средств ПВО – 976 (+),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 947 (+110),
  • крылатых ракет – 2 619 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 513 (+115),
  • специальной техники – 3 434 (+38).


Потери России по состоянию на 12 октября / Инфографика Генштаба