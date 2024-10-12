За последние сутки оккупационные войска потеряли 1290 человек и 59 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб.
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Какие потери России по состоянию на 12 октября
Общие боевые потери русской армии с начала полномасштабного вторжения до 12 октября ориентировочно составляют:
- личного состава – около 667 630 (+1 290) человек,
- танков – 8 962 (+9),
- боевых бронированных машин – 17 827 (+27),
- артиллерийских систем – 19 381 (+59),
- РСЗО – 1 230 (+1),
- средств ПВО – 976 (+),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 947 (+110),
- крылатых ракет – 2 619 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 513 (+115),
- специальной техники – 3 434 (+38).
Потери России по состоянию на 12 октября / Инфографика Генштаба