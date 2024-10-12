За останню добу окупаційні війська втратили 1290 осіб та 59 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб.

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Які втрати Росії станом на 12 жовтня

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення до 12 жовтня орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 667 630 (+1 290) осіб,
  • танків – 8 962 (+9),
  • бойових броньованих машин – 17 827 (+27),
  • артилерійських систем – 19 381 (+59),
  • РСЗВ – 1 230 (+1),
  • засобів ППО – 976 (+),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛа оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),
  • крилатих ракет – 2 619 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115),
  • спеціальної техніки – 3 434 (+38).

Втрати Росії станом на 12 жовтня / Інфографіка Генштабу