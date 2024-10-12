За останню добу окупаційні війська втратили 1290 осіб та 59 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб.

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Які втрати Росії станом на 12 жовтня

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення до 12 жовтня орієнтовно складають:

особового складу – близько 667 630 (+1 290) осіб,

танків – 8 962 (+9),

бойових броньованих машин – 17 827 (+27),

артилерійських систем – 19 381 (+59),

РСЗВ – 1 230 (+1),

засобів ППО – 976 (+),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛа оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),

крилатих ракет – 2 619 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115),

спеціальної техніки – 3 434 (+38).

Втрати Росії станом на 12 жовтня / Інфографіка Генштабу