За останню добу окупаційні війська втратили 1290 осіб та 59 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб.
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Які втрати Росії станом на 12 жовтня
Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення до 12 жовтня орієнтовно складають:
- особового складу – близько 667 630 (+1 290) осіб,
- танків – 8 962 (+9),
- бойових броньованих машин – 17 827 (+27),
- артилерійських систем – 19 381 (+59),
- РСЗВ – 1 230 (+1),
- засобів ППО – 976 (+),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛа оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),
- крилатих ракет – 2 619 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115),
- спеціальної техніки – 3 434 (+38).
Втрати Росії станом на 12 жовтня / Інфографіка Генштабу