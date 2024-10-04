В частности, ВСУ уничтожили 59 артиллерийских систем и 31 боевую бронированную машину. Об этом сообщает Генштаб.

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Потери России

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:

личного состава – около 657940 (+1230) человек,

танков – 8908 (+15),

боевых бронированных машин – 17627 (+31),

артиллерийских систем – 18965 (+59),

РСЗВ – 1212 (+8),

средства ПВО – 965 (+1),

самолетов – 368 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16494 (+101),

крылатые ракеты – 2613 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 25820 (+70),

специальная техника – 3333 (+3).

Потери России по состоянию на 4 октября / Инфографика Генштаба