В частности, ВСУ уничтожили 59 артиллерийских систем и 31 боевую бронированную машину. Об этом сообщает Генштаб.
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Потери России
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:
- личного состава – около 657940 (+1230) человек,
- танков – 8908 (+15),
- боевых бронированных машин – 17627 (+31),
- артиллерийских систем – 18965 (+59),
- РСЗВ – 1212 (+8),
- средства ПВО – 965 (+1),
- самолетов – 368 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16494 (+101),
- крылатые ракеты – 2613 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 25820 (+70),
- специальная техника – 3333 (+3).
Потери России по состоянию на 4 октября / Инфографика Генштаба