Зокрема, ЗСУ знищили 59 артилерійських систем та 31 бойову броньовану машину. Про це повідомляє Генштаб.

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Втрати Росії

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають:

особового складу – близько 657940 (+1230) осіб,

танків – 8908 (+15),

бойових броньованих машин – 17627 (+31),

артилерійських систем – 18965 (+59),

РСЗВ – 1212 (+8),

засоби ППО – 965 (+1),

літаків – 368 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),

крилаті ракети – 2613 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70),

спеціальна техніка – 3333 (+3).

Втрати Росії станом на 4 жовтня / Інфографіка Генштабу