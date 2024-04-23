За более чем два года полномасштабного вторжения – 461 060 бойцов. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

танков – 7241 (+5);

боевых бронированных машин – 13 916 (+12);

артиллерийских систем – 11765 (+29);

РСЗВ – 1046 (+0);

средства ПВО – 769 (+1);

самолетов – 348 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9407 (+23);

крылатые ракеты – 2117 (+0);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15845 (+33);

специальная техника – 1936 (+2).

Что происходит на фронте: кратко