За более чем два года полномасштабного вторжения – 461 060 бойцов. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их трудно из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага в технике
- танков – 7241 (+5);
- боевых бронированных машин – 13 916 (+12);
- артиллерийских систем – 11765 (+29);
- РСЗВ – 1046 (+0);
- средства ПВО – 769 (+1);
- самолетов – 348 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9407 (+23);
- крылатые ракеты – 2117 (+0);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15845 (+33);
- специальная техника – 1936 (+2).
Что происходит на фронте: кратко
- Российские оккупанты на фронте продолжают попытки захватить восточные населенные пункты Украины. В частности, враги пытаются завладеть Новомихайловкой и Очеретино.
- Вечером 22 апреля командир 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, Герой Украины, полковник Евгений Шаматалюк заявил, что наши военные не выходили из Новомихайловки Донецкой области. По его словам, где-то 15 – 20% населенного пункта удерживают бойцы бригады, зато другая часть, где находятся россияне, под нашим огневым контролем.
- В ночь на 23 апреля аналитики проекта DeepState написали, что Россия продвинулась в Очеретино.